Большая ночь для россиян: сразу трое получили статус звезд игрового дня

Ночь со вторника на среду стала большой для наших: сразу три россиянина получили статус звезд игрового дня в НХЛ.

Первой звездой признали форварда «Коламбуса» Кирилла Марченко – у него хет-трик в победе над «Баффало» (9:4). Вторым стал форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, оформивший дубль в матче с «Бостоном», на его счету победная шайба в овертайме.

Третьей звездой дня признали Никиту Кучерова, он сделал дубль в игре с «Сент-Луисом» (6:1). Кучеров остается лучшим бомбардиром лиги: 54 очка в 32 матчах, второй – Нэтан Маккиннон с 48 очками.