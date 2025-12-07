Махачев и друг Двалишвили поздравили, Хабиб молчит 🤐 – реакция звезд UFC на титул Яна 🇷🇺

Петр Ян – главная звезда дня в UFC. Может быть, и во всем спорте.

Россиянин, будучи аутсайдером, избил Мераба Двалишвили в поединке за титул UFC в легчайшем весе.

Бойцы уже встречались в марте 2023-го: Мераб без шансов разобрался с Яном. Казалось, что главные преимущества Двалишвили не по зубам экс-чемпиону из России, несмотря на серию из трех побед (у Мераба 14 побед кряду). Но бой показал обратное.

Разумеется, такое событие впечатлило фанатов и даже некоторых бойцов.

Экс-чемпион полусреднего веса Белал Мухаммад в восторге от боя: «Ян хорош во всем. Его техника – почти совершенна. Потрясающий бой».

Умар Нурмагомедов (один из главных соперников Яна) поздравил соотечественника: «Отличный зрелищный бой. Мои поздравления. Думаю, 24 января определим, кто следующий претендент».

Легковес Терранс Маккинни : «Парни, это, возможно, был один из пяти лучших кардов в истории. Пожмем руки этим воинам. Черт возьми, невероятная ночь».

Конечно же, лучший боец UFC Ислам Махачев не мог промолчать: «Мераб, ты один из величайших, кто когда-либо входил в эту клетку. Поздравляю, Петя, ты это заслужил».

Под впечатлением даже ветеран UFC Джош Эмметт : «Какой главный бой! Поздравления новому чемпиону».

Экс-чемпион и будущий (скорее всего) соперник Махачева Камару Усман тоже здесь: «Какой бой! Поздравления обоим парням».

Рекордсмен полусреднего веса по числу нокаутов Мэтт Браун признался: «Это, возможно, лучший бой, который я когда-либо видел. Просто невероятный темп, техника и мужество».

Неожиданно отписался и лучший друг Мераба в UFC – бывший соперник Яна Алджамейн Стерлинг : «Поздравления Яну и его команде. Они хорошо бились и внесли серьезные коррективы относительно первого боя. Не могу дождаться, чтобы посмотреть его снова с Мерабом, который планирует вернуться! Некоторые моменты выглядели немного странно, но, может быть, это заслуга Яна? Посмотрим, вылечимся и выйдем снова. Это путь бойца. Надеюсь, вам всем понравилась битва. До следующего раза!»

Вроде все, или…