Махачев и друг Двалишвили поздравили, Хабиб молчит 🤐 – реакция звезд UFC на титул Яна 🇷🇺
Петр Ян – главная звезда дня в UFC. Может быть, и во всем спорте.
Россиянин, будучи аутсайдером, избил Мераба Двалишвили в поединке за титул UFC в легчайшем весе.
Бойцы уже встречались в марте 2023-го: Мераб без шансов разобрался с Яном. Казалось, что главные преимущества Двалишвили не по зубам экс-чемпиону из России, несмотря на серию из трех побед (у Мераба 14 побед кряду). Но бой показал обратное.
Разумеется, такое событие впечатлило фанатов и даже некоторых бойцов.
Экс-чемпион полусреднего веса Белал Мухаммад в восторге от боя: «Ян хорош во всем. Его техника – почти совершенна. Потрясающий бой».
Умар Нурмагомедов (один из главных соперников Яна) поздравил соотечественника: «Отличный зрелищный бой. Мои поздравления. Думаю, 24 января определим, кто следующий претендент».
Легковес Терранс Маккинни: «Парни, это, возможно, был один из пяти лучших кардов в истории. Пожмем руки этим воинам. Черт возьми, невероятная ночь».
Конечно же, лучший боец UFC Ислам Махачев не мог промолчать: «Мераб, ты один из величайших, кто когда-либо входил в эту клетку. Поздравляю, Петя, ты это заслужил».
Под впечатлением даже ветеран UFC Джош Эмметт: «Какой главный бой! Поздравления новому чемпиону».
Экс-чемпион и будущий (скорее всего) соперник Махачева Камару Усман тоже здесь: «Какой бой! Поздравления обоим парням».
Рекордсмен полусреднего веса по числу нокаутов Мэтт Браун признался: «Это, возможно, лучший бой, который я когда-либо видел. Просто невероятный темп, техника и мужество».
Неожиданно отписался и лучший друг Мераба в UFC – бывший соперник Яна Алджамейн Стерлинг: «Поздравления Яну и его команде. Они хорошо бились и внесли серьезные коррективы относительно первого боя. Не могу дождаться, чтобы посмотреть его снова с Мерабом, который планирует вернуться! Некоторые моменты выглядели немного странно, но, может быть, это заслуга Яна? Посмотрим, вылечимся и выйдем снова. Это путь бойца. Надеюсь, вам всем понравилась битва. До следующего раза!»
Вроде все, или…
А так конечно интересно и приятно читать такие вещи от людей, реально и достигших и разбирающихся в этом спорте. Кстати, когда была середина боя, уже было понятно, что это точно бой вечера, а по окончанию- подумалось- а может и лучший бой года, но в лучших точно. А сейчас кажется что и Браун возможно прав- так как это реально грандиозный бой лучших бойцов дивизиона...
И еще, представилось как Шон смотрит такой бой и в конце его когда ему один из друзей предложил- ну что, выйдешь с чемпом на реванш? - ответил словами пресвятого отца из Очень страшного кино- ну наxер... )
Хотя конечно это только шутка- уверен, крашенный хоть и чудной тип- но с радостью выйдет на бой