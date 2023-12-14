Джа Морэнт возвращается: рассказал, когда наконец выйдет на игру. Уже тренируется с командой
Весь сезон фанаты НБА с нетерпением ждали появления одной из главных звезд лиги – Джа Морэнта. Вчера Морэнт опубликовал короткое, но очень важное заявление:
«Скоро вернемся ⏳
8 дней 4 игры 🐻».
По словам Моранта, он вернется 19 декабря. Следующие матчи «Гриззлис» предстоят против: «Хьюстона» и «Оклахомы». Таким образом, Джа вернется в игре против «Пеликанс» 19 декабря.
Главный тренер «Гриззлис» Тейлор Дженкинс отметил, что Морэнт уже тренируется и должен быть готов к возвращению. Как сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс, Морэнт впервые в сезоне пообщается с прессой на утренней бросковой тренировке в пятницу.
«Гриззлис» стартовали с 6-17 и идут 14-ми на Западе. До зоны плей-ин – 7 побед.
Дреймон пост принял.