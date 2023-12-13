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😡 «Не нравится - не смотрите». Каори Сакамото недовольна упреками в слабой прыжковой части

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Каори Сакамото Каори Сакамото
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Каори Сакамото высказалась о критике в свой адрес из-за «недостаточно сильной прыжковой части».

«Иногда люди спрашивают: «Почему ты чемпионка мира, если не прыгаешь тройной аксель или четверной прыжок?». 

Если вы хотите видеть большие прыжки, не думаю, что вам стоит смотреть мои выступления. Мне не нравится, когда люди так говорят», - пожаловалась японка.

Российские фанаты разделились во мнении.

💭 «У Каори такое катание, что ей не нужны четверные. Точно также думала про Загитову, Щербакову и Косторную, - они могут и с тройными продолжать, им все будут рады».

💭 «Каори классная, но есть ощущение, что они забыли, что значит быть фигуристами. Сейчас есть чувство, что без российских спортсменов, титулы раздают просто так, направо и налево, как говорится. Когда у нас появились чемпионы мира без четвертных?».

💭 «А спорт как называется? Фигурное прыганье? Нет? А у Каори с фигурным катанием, если вы знаете почему оно так называется, получше, чем у многих наших.

💭 «Вот я и не смотрю, потому что мне не нравится, как она возит по льду широкую попу на коротеньких, тяжелых ногах, как бы это некрасиво не звучало. А люди пишут про какое-то катание...».

💭 «Да она бронзу на Олимпиаде взяла только потому, что устроили этот клоунский скандал с допингом Валиевой».

1 комментарий
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