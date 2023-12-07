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Елена Радионова - еще недавно действующая фигуристка, а теперь перспективный хореограф у Плющенко и жена Константина Кучаева

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Елена Радионова Елена Радионова
Фигурное катание Фигурное катание

И это всего в 24 года.

Елена с четырех лет она занималась фигурным катанием. Радионова – первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниорок (2013, 2014).

Елена Радионова (ЦСКА) стартует на I этапе Гран-при в Москве

В 2015-м выиграла чемпионат России, дважды брала серебро чемпионата Европы (2015, 2016), а еще бронзу ЧМ-2015. Еще в ее коллекции медалей два серебра командного чемпионата мира.

Кучаев сделал предложение Елене в конце 2022-го на горнолыжном курорте Чимбулак в Казахстане, там влюбленные проводили отпуск. «Лучшее, что со мной произошло в 2022-м году! Я cказала: «Да»!» – написала Радионова в соцсетях.

Футболист ЦСКА женится на известной фигуристке - РИА Новости Спорт, 31.12.2022

В 2020 году Елена Радионова объявила о завершении спортивной карьеры. Сегодня она работает тренером и хореографом с детьми на катке ЦСКА, сотрудничает с академией «Ангелы Плющенко» как постановщик.

6 комментариев
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Лен, чего то Кучай косячит на поле в последнее время. Займись его воспитанием и так на поле выпускать некого!
+8
0
+8
Ответ Юрий Король
Лен, чего то Кучай косячит на поле в последнее время. Займись его воспитанием и так на поле выпускать некого!
Дык его "косяки" - это как раз ее "воспитание"
+3
0
+3
Ответ Vendetta4111323
Пока история показывает, что быть двукратной ЮЧМ - некое проклятие. Таких две - Лена и Саша Трусова, и обе без взрослых титулов на международном уровне.
Родионова бронза ЧМ, два серебра ЧЕ.
Трусова серебро ОИ, бронза ЧМ, две бронзы ЧЕ.
Я бы не сказал что они без титулов на международном уровне)))
+2
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+2
Пока история показывает, что быть двукратной ЮЧМ - некое проклятие. Таких две - Лена и Саша Трусова, и обе без взрослых титулов на международном уровне.
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кРАСИВАЯ!
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Яб....
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