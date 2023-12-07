Елена Радионова - еще недавно действующая фигуристка, а теперь перспективный хореограф у Плющенко и жена Константина Кучаева

И это всего в 24 года.

Елена с четырех лет она занималась фигурным катанием. Радионова – первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниорок (2013, 2014).

В 2015-м выиграла чемпионат России, дважды брала серебро чемпионата Европы (2015, 2016), а еще бронзу ЧМ-2015. Еще в ее коллекции медалей два серебра командного чемпионата мира.

Кучаев сделал предложение Елене в конце 2022-го на горнолыжном курорте Чимбулак в Казахстане, там влюбленные проводили отпуск. «Лучшее, что со мной произошло в 2022-м году! Я cказала: «Да»!» – написала Радионова в соцсетях.

В 2020 году Елена Радионова объявила о завершении спортивной карьеры. Сегодня она работает тренером и хореографом с детьми на катке ЦСКА, сотрудничает с академией «Ангелы Плющенко» как постановщик.