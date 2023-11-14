От звезд Голливуда до чемпионов по теннису📸: самые сливки на Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби
На Гран-при Абу-Даби Макс Ферстаппен завоевал поул и выиграл гонку с лучшим кругом. Но все внимание было приковано не к гонщику и его соперникам, а к знаменитостям, посетившим мероприятие.
Гонки Формулы-1 традиционно остаются одним из главных мест притяжения для самых популярных спортсменов, актеров и селебрити планеты.
В Абу-Даби были все - убедитесь сами:
Льюис и Наоми Кэмбелл
Патрис Эвра и Поль Погба
Братья Хэмсворты
Карен Хачанов
Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли
Мария Шарапова
Роналдо и Хабиб
Джорджина Родригес
Орландо Блум и Приянка Чопра
Имя сестра, имя! Назови мне его имя сестра!
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