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От звезд Голливуда до чемпионов по теннису📸: самые сливки на Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби

Гран-при Абу-Даби
Патрис Эвра Патрис Эвра
Мария Шарапова Мария Шарапова
Клубы Клубы
Джорджина Родригес
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Карен Хачанов Карен Хачанов
Роналдо Роналдо
Авто Авто

На Гран-при Абу-Даби Макс Ферстаппен завоевал поул и выиграл гонку с лучшим кругом. Но все внимание было приковано не к гонщику и его соперникам, а к знаменитостям, посетившим мероприятие.

Гонки Формулы-1 традиционно остаются одним из главных мест притяжения для самых популярных спортсменов, актеров и селебрити планеты.  

В Абу-Даби были все - убедитесь сами:

Льюис и Наоми Кэмбелл

Патрис Эвра и Поль Погба

Братья Хэмсворты 

Карен Хачанов

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли

Мария Шарапова

Роналдо и Хабиб

Джорджина Родригес

Орландо Блум и Приянка Чопра

 

 

 

13 комментариев

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dzaver
Онс Жабер тоже топ, стоит ее указать здесь, раз фото с ней поместили
+12
0
+12
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Sanzhik
Ответ Pink Floyd1276
Братья Хэмсворты, и сестра? Имя сестра, имя! Назови мне его имя сестра!
Там еще Хачанов немного похож на 4го Хемсворта)
+6
0
+6
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Pink Floyd1276
Братья Хэмсворты, и сестра?
Имя сестра, имя! Назови мне его имя сестра!
+2
0
+2
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nikitoq
Ответ dzaver
Онс Жабер тоже топ, стоит ее указать здесь, раз фото с ней поместили
видимо спортс не в курсе кто это
+2
0
+2
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nikitoq
Ответ v8rczgyg5s
А где там Мария Шарапова?
рядом с Хабибом
+2
0
+2
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Navi88
А почему Хабиби в Дубае , а не Палестине?
Веселится
+1
0
+1
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Cibron Nethis
Ответ Pink Floyd1276
Братья Хэмсворты, и сестра? Имя сестра, имя! Назови мне его имя сестра!
Gabriella Brooks, девушка Лиама
+1
0
+1
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Rustam Gilmutdinov
Патрис на стиле
0
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Zver
ахахах, все селебрити как вип-гости приглашены, а Хачанов как стюард проник, судя по манишке))
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Евгений Сметанин
Ответ dzaver
Онс Жабер тоже топ, стоит ее указать здесь, раз фото с ней поместили
С Шараповой?)
0
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Zver
Ответ Pink Floyd1276
Братья Хэмсворты, и сестра? Имя сестра, имя! Назови мне его имя сестра!
не знал, что у Хемсворта есть брат. Интересно он подменяет Лиама на съемках?)))
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