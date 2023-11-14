От звезд Голливуда до чемпионов по теннису📸: самые сливки на Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби

На Гран-при Абу-Даби Макс Ферстаппен завоевал поул и выиграл гонку с лучшим кругом. Но все внимание было приковано не к гонщику и его соперникам, а к знаменитостям, посетившим мероприятие.

Гонки Формулы-1 традиционно остаются одним из главных мест притяжения для самых популярных спортсменов, актеров и селебрити планеты.

В Абу-Даби были все - убедитесь сами:

Льюис и Наоми Кэмбелл

Патрис Эвра и Поль Погба

Братья Хэмсворты

Карен Хачанов

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли

Мария Шарапова

Роналдо и Хабиб

Джорджина Родригес

Орландо Блум и Приянка Чопра