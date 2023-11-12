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🔥 «Льюис хотел к нам перейти в начале года». Глава «Ред Булл» Хорнер признался, что не захотел делать Хэмилтона напарником Ферстаппена

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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что Льюис Хэмилтон интересовался возможностью перехода в команду в начале этого года, прежде чем подписать новый контракт с «Мерседес».

«За эти годы у нас было несколько разговоров о переходе Льюиса. Они обращались несколько раз. Совсем недавно, в начале года, был запрос о том, интересен ли нам Хэмилтон.

Но я не вижу, чтобы Макс [Ферстаппен] и Льюис работали вместе. Динамика была бы неправильной. Мы на 100 процентов довольны тем, что у нас есть», - признался Хорнер.

Сейчас места пилотов «Ред Булл» занимают Макс Ферстаппен и Серхио Перес. Австрийская команда в этом году выиграла Кубок конструкторов, а также взяли два первых места в индивидуальном зачете гонщиков.

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