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Теннисист Александр Зверев заплатил €9 тысяч за возможность провести время с «Баварией» - деньги пойдут на благотворительность

Александр Зверев Александр Зверев
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Теннисист Александр Зверев заплатил 9 000 евро, чтобы провести время с «Баварией». Седьмая ракетка мира принял участие в благотворительном аукционе – все вырученные средства пойдут на помощь детям, страдающим от сахарного диабета.

Зверев является ярым поклонником мюнхенского клуба, как-то он даже играл в форме «Баварии» на US Open, а теперь он отправится на матч Лиги чемпионов любимой команды с «Манчестер Юнайтед» на одном самолете с игроками, а также сможет заглянуть в раздевалку и прийти на традиционный банкет.

Теннисист не только исполнил свою мечту, но и помог детям.

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