🔥 Еще не видели бомбу от Загитовой? Собрали самые яркие моменты ее проката

Вчера в Уфе прошел первый этап Гран-при России по фигурному катанию. В Башкортостан приехала россыпь звезд, но самой яркой стала Алина Загитова.

Новая показательная программа в полупрозрачном платье под I Feel Like I'm Drowning точно не оставила никого равнодушным. Собрали лучшие моменты.

Некоторые зрители жаловались, что из программы вырезали падение Алины. Оставим здесь, ведь ошибки бывают у всех.

После проката Алину порадовали не только цветами, но и гигантским плюшевым мишкой.