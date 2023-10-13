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🔥 Еще не видели бомбу от Загитовой? Собрали самые яркие моменты ее проката

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Алина Загитова Алина Загитова
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Вчера в Уфе прошел первый этап Гран-при России по фигурному катанию. В Башкортостан приехала россыпь звезд, но самой яркой стала Алина Загитова.

Новая показательная программа в полупрозрачном платье под I Feel Like I'm Drowning  точно не оставила никого равнодушным. Собрали лучшие моменты.

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Загитова выступила в откровенном прозрачном платье: «Показала дерзкую программу, но случилось падение» - 11 октября 2023 - Sport24
Алина Загитова

Некоторые зрители жаловались, что из программы вырезали падение Алины. Оставим здесь, ведь ошибки бывают у всех.

Загитова выступила в откровенном платье: «Показала дерзкую программу, но случилось падение» - Sportmaps
На Гран-при в Уфе Алина Загитова представила свое новое показательное выступление
Алина Загитова
Алина Загитова

После проката Алину порадовали не только цветами, но и гигантским плюшевым мишкой.

Алина Загитова

3 комментария

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Vladimir Shilov
первый
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batterbin
Ей уже можно переходить в женскую фигурку! Выглядит, как женщина, а не ребенок с Тутбаридзе за спиной...
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Buharoid
Эскортно.
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