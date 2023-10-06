Медведева только пятая, в топ-10 один парень: самые популярные фигуристы на Sports.ru
Занимательная статистика на Sports.ru: среди самых популярных фигуристов на сайте явный лидер – Алина Загитова. На тег девушки подписаны 4353 читателя, следящих за новостями о спортсменке. На втором месте Анна Щербакова, существенно отстающая от старшей подруги – у нее 2669 подписчиков.
Серебряный олимпийский призер Евгения Медведева стала только пятой, а легендарный японец Юдзуру Ханю – единственным мужчиной в топ-10.
В фигурном катании явно доминируют девушки!
Вот как выглядит ваш топ-10:
Ну и чудесно, что история в итоге все расставила по своим местам - у Кацалапова с другой партнершей звание чемпиона мира и личное серебро ОИ, а у Ильиных... ну, у нее балерун ))