Медведева только пятая, в топ-10 один парень: самые популярные фигуристы на Sports.ru

Занимательная статистика на Sports.ru: среди самых популярных фигуристов на сайте явный лидер – Алина Загитова. На тег девушки подписаны 4353 читателя, следящих за новостями о спортсменке. На втором месте Анна Щербакова, существенно отстающая от старшей подруги – у нее 2669 подписчиков.

Серебряный олимпийский призер Евгения Медведева стала только пятой, а легендарный японец Юдзуру Ханю – единственным мужчиной в топ-10.

В фигурном катании явно доминируют девушки!

Вот как выглядит ваш топ-10: