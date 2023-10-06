Sportsdaily
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Медведева только пятая, в топ-10 один парень: самые популярные фигуристы на Sports.ru

Анна Щербакова Анна Щербакова
Евгения Медведева Евгения Медведева
Юдзуру Ханю Юдзуру Ханю
Алина Загитова Алина Загитова
Клубы Клубы
Фигурное катание Фигурное катание

Занимательная статистика на Sports.ru: среди самых популярных фигуристов на сайте явный лидер – Алина Загитова. На тег девушки подписаны 4353 читателя, следящих за новостями о спортсменке. На втором месте Анна Щербакова, существенно отстающая от старшей подруги – у нее 2669 подписчиков.

Серебряный олимпийский призер Евгения Медведева стала только пятой, а легендарный японец Юдзуру Ханю – единственным мужчиной в топ-10.

В фигурном катании явно доминируют девушки!

Вот как выглядит ваш топ-10:

2 комментария

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aya
Подпишусь на Женю, поддержу!))
+6
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Алиса без миелофона
Я аж прослезилась от Ильиных на 10 месте. Славные времена 2014-15, когда самым популярным видом ФК по комментариям на спортсе были танцы на льду и противостояние Ильиных с Кацалаповым.
Ну и чудесно, что история в итоге все расставила по своим местам - у Кацалапова с другой партнершей звание чемпиона мира и личное серебро ОИ, а у Ильиных... ну, у нее балерун ))
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