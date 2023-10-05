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10 лет назад Варламов влип как Ничушкин. Тоже в «Колорадо», и тоже из-за девушки

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Недавно «Нью-Йорк Айлендерс» продлил контракт с российским голкипером Семёном Варламовым, которому исполнилось 35 лет. В руководстве клуба подчеркнули, что его текущая форма вызывает зависть даже у более молодых коллег. Однако карьера Варламова могла бы закончиться гораздо раньше из-за неприятного инцидента, который произошел в 2013 году.

В то время Варламов играл за «Колорадо» и встречался с российской моделью Евгенией Вавринюк, их отношения переживали кризис, который привел к скандалу с судом. Варламов был арестован в США по обвинению в избиении своей девушки. Он сам сдался властям, провел ночь в одиночной камере и был выпущен под залог в 5 тысяч долларов.

В начале разбирательств все данные указывали на виновность Варламова. Однако в ходе суда стало ясно, что Вавринюк спровоцировала конфликт, пытаясь извлечь выгоду из отношений с богатым хоккеистом. Ее свидетельства и планы по подстрекательству конфликта стали очевидными. Суд не нашел оснований для наказания Варламова и оправдал его полностью.

Впоследствии Вавринюк подала иск к Варламову на миллион долларов, но суд вновь принял сторону спортсмена и заставил девушку выплатить ему 126 тысяч долларов. Варламов выразил радость по окончании дела и сконцентрировался на карьере.

1 комментарий

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Kirill HG
Хорошая накрутка плюсов за короткие тексты. 40+ за минуту? Третий пост про НХЛ за день.
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