Sportsdaily
Блог

«Вы смотрите на него и не видите ворот». Форвард «Монреаля» — об игре российского вратаря

Коул Кофилд Коул Кофилд
Андрей Василевский Андрей Василевский
Монреаль Монреаль
НХЛ НХЛ
Клубы Клубы
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
Хоккей Хоккей

Молодая звезда «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд дал комментарий об игре российского вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского:

«Вы смотрите на него и не видите ворот. Он способен двигаться и быть быстрым — это делает его особенным. Данное обстоятельство действительно напрягает нападающих».

New York, Tampa Bay square off with series tied 1-1 in Stanley Cup semifinals

Кофилд встречался с Василевским в финале Кубка Стэнли-2021, который забрала «Тампа». В той серии Кофилд не забил, но отдал три голевые передачи.

У Андрея большой трофейный шкаф: обладатель Кубка Стэнли 2020 и 2021 года, обладатель «Везина Трофи» 2019 года и «Конн Смайт Трофи» 2021 года, а также чемпион мира 2014 года в составе сборной России.

На этой неделе Василевский перенёс операцию на спину и пропустит два месяца регулярки.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий