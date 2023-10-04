«Вы смотрите на него и не видите ворот». Форвард «Монреаля» — об игре российского вратаря

Молодая звезда «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд дал комментарий об игре российского вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского:

«Вы смотрите на него и не видите ворот. Он способен двигаться и быть быстрым — это делает его особенным. Данное обстоятельство действительно напрягает нападающих».

Кофилд встречался с Василевским в финале Кубка Стэнли-2021, который забрала «Тампа». В той серии Кофилд не забил, но отдал три голевые передачи.

У Андрея большой трофейный шкаф: обладатель Кубка Стэнли 2020 и 2021 года, обладатель «Везина Трофи» 2019 года и «Конн Смайт Трофи» 2021 года, а также чемпион мира 2014 года в составе сборной России.

На этой неделе Василевский перенёс операцию на спину и пропустит два месяца регулярки.