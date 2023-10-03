У Трусовой новый показательный номер под «Кукушку» в исполнении Гагариной. Саша рассказала, как мечтает откатать это программу

На шоу в Пекине Александра Трусова представила новый показательный номер. Для программы фигуристка выбрала композицию «Кукушка» группы «Кино» в исполнении Полины Гагариной.

В соцсетях спортсменка призналась, что мечтает исполнить этот номер под вокал Гагариной. Трусова не забыла отметить певицу в своей публикации.

Китайская аудитория отлично знакома с этой интерпретацией песни «Кино». Гагарина исполняла «Кукушку» в одном из популярных телешоу Поднебесной.

Пока певица публично не ответила Александре. Может, девушки списались в личных сообщения.

А какая версия «Кукушки» больше нравится вам: оригинал «Кино» или кавер Гагариной? Что думаете о номере Трусовой?