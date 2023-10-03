Sportsdaily
Блог

У Трусовой новый показательный номер под «Кукушку» в исполнении Гагариной. Саша рассказала, как мечтает откатать это программу

Александра Трусова Александра Трусова
Клубы Клубы
Фигурное катание Фигурное катание

На шоу в Пекине Александра Трусова представила новый показательный номер. Для программы фигуристка выбрала композицию «Кукушка» группы «Кино» в исполнении Полины Гагариной.

В соцсетях спортсменка призналась, что мечтает исполнить этот номер под вокал Гагариной. Трусова не забыла отметить певицу в своей публикации.

Китайская аудитория отлично знакома с этой интерпретацией песни «Кино». Гагарина исполняла «Кукушку» в одном из популярных телешоу Поднебесной.

Пока певица публично не ответила Александре. Может, девушки списались в личных сообщения.

А какая версия «Кукушки» больше нравится вам: оригинал «Кино» или кавер Гагариной? Что думаете о номере Трусовой?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий