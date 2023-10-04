📸🎥 Туктамышева прошлась по магазинам с персональным стилистом. Лиза поделилась результатом с подписчиками

11 октября Елизавета Туктамышева выступит на открытии этапа Гран‑при России в Уфе вместе с Загитовой, Валиевой, Щербаковой и другими фигуристами.

До открытия турнира еще есть время, спортсмены могут отдохнуть. Елизавета решила провести выходной, пройдясь по магазинам в компании персонального стилиста.

Фигуристка поставила перед стилистом задачу – разбавить черный гардероб, состоящий из черных вещей, базовыми образами. По словам Туктамышевой, шоппинг удался!

Результатами спортсменка поделилась в соцсетях.

Какой образ вам приглянулся больше остальных?