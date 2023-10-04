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📸🎥 Туктамышева прошлась по магазинам с персональным стилистом. Лиза поделилась результатом с подписчиками

Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
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11 октября Елизавета Туктамышева выступит на открытии этапа Гран‑при России в Уфе вместе с Загитовой, Валиевой, Щербаковой и другими фигуристами.

До открытия турнира еще есть время, спортсмены могут отдохнуть. Елизавета решила провести выходной, пройдясь по магазинам в компании персонального стилиста.

Фигуристка поставила перед стилистом задачу – разбавить черный гардероб, состоящий из черных вещей, базовыми образами. По словам Туктамышевой, шоппинг удался!

Результатами спортсменка поделилась в соцсетях.

Какой образ вам приглянулся больше остальных?

9 комментариев

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banchik1
В одежде не разбираюсь, но какая, все-таки, Лиза, милая.
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супермяч
Где обтягивающие майки и миниюбки? Незачёт
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Дружба11
а можно потом узнать данные этого стилиста-чтобы гарантированно люди,кому для чего- требуются сторонние консультации не "попадали" в лапы к аферисту который на голубом глазу советует такую БЕЗВКУСИЦУ И тихий ужас.Страна должна знать своих хероев.СТилист-блин)))).Лиза ну почему ты опять в одну и туже воду(((((((((((((((((((((((((((((((.Ну не надо вестись на пургоносцев.
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Дружба11
Ответ banchik1
В одежде не разбираюсь, но какая, все-таки, Лиза, милая.
Лиза очень милая-это не оспоримая истина, очень обаятельная, очаровательная, секси, но для чего себя добровольно уродовать балахонами.На крошечный рост и на стройную фигурку-балахоны это убийственно,но где же друзья и подруги Лизины-или правду в той среде друг другу не говорят?Ай=яй-яй.Лиза сдавай этот ад или раздай тем подругам,которые в рот воды набрали-вместо дружеского объективного совета.
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