Sportsdaily
Блог

Фанаты «Ред Булла» заказали тысячи банок энергетика в номер Хэмилтона. Вычислить комнату помог QR-код из трансляции

Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Клубы Клубы
Мерседес Мерседес
Ред Булл Ред Булл
Авто Авто

Гран-при Японии-2023 выдался непростым для Льюиса Хэмилтона: семикратный приехал 10-м в квалификации и шестым в гонке, но это не главное. По информации Global247News, фанаты «Ред Булла» (команда, остановившая доминирование «Мерседеса» и Хэмилтона) заказали тысячи банок одноименного энергетика в номер британца во время Гран-при.

Как им это удалось? Похоже, помог засветившийся в трансляции QR-код со страницей заказа напитков в номер отеля, где жили пилоты.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Penguin87
А что заказали фанаты Феррари?)) Карбонару? учитывая, что Хэм веган)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий