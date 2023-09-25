Гран-при Японии-2023 выдался непростым для Льюиса Хэмилтона: семикратный приехал 10-м в квалификации и шестым в гонке, но это не главное. По информации Global247News, фанаты «Ред Булла» (команда, остановившая доминирование «Мерседеса» и Хэмилтона) заказали тысячи банок одноименного энергетика в номер британца во время Гран-при.

Как им это удалось? Похоже, помог засветившийся в трансляции QR-код со страницей заказа напитков в номер отеля, где жили пилоты.