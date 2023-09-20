Пэйдж Спиранак – возможно, самая известная гольфистка. Девушка занимается не только гольфом, но и работает моделью – хотя популярность обрела благодаря видеоурокам игры в гольф.

Пэйдж родилась 26 марта 1993 года в Колорадо. В детстве девушка занималась гимнастикой, получалось более, чем успешно: Спиранак получила приглашение от сборной США, однако травма колена поставила крест на ее карьере.

После восстановления Пэйдж открыла для себя гольф: в старшей школе играла среди юниоров, а позже стала капитаном женской команды в колледже.

В 2016-м Пэйдж стартовала на Ютубе с видеоуроками, и эти видео взорвали интернет. Сотни тысяч пользователей следили за навыками Спиранак в гольфе.