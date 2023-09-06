🌵🇲🇽 Мексиканский вояж Трусовой: устроила мастер-класс, посетила пирамиды ацтеков и поздравила с Днем независимости
Фигуристка Александра Трусова, вслед за Елизаветой Туктамышевой, посетила с мастер-классом Мексику.
Девушка не только устроила несколько показательных прокатов, но и не упустила возможность насладиться местными красотами.
Теотиуакан.
А сегодня Трусова не забыла поздравить мексиканцев с важным праздником - Днем независимости Мексики.
«Спасибо за приглашение, за теплый прием и отличную организацию мероприятия! Всех мексиканцев поздравляю с наступающим Днем независимости Мексики! Буду очень скучать! До скорой встречи 😊», - написала фигуристка в соцсетях.
Ждем чемпионов из Мексики?
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