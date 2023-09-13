8 комментариев

«До секси очень далеко». Евгения Тарасова устроила эротичную фотосессию - оценили не все 😳
Призерка Олимпийских игр по парному фигурному катанию Евгения Тарасова поделилась эмоциями от новой фотосессии.
«Моя первая фотосъемка в таком формате, я не ожидала, что мне настолько понравится результат🥰. Фотограф - профи своего дела. Спасибо за такую красоту🤗🫶», - написала девушка в соцсетях.
Далеко не все фанаты оценили.
💭 «Ее нежной не назовешь...»
💭 «Красиво! Фигура замечательная».
💭 «Судя по этим фото до секси очень далеко».
💭 «Фигурка спортивная, ничего лишнего, красивая, но фото ужасные. Люблю черно-белые фото, но здесь откровенно плохо, бедная фантазия и непонятно, что хотел фотограф сказать, жаль».
Как вы считаете, почему в фигурном катании стало так много фотосессий среди спортсменов?
Какие-то конвульсии