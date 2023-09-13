Sportsdaily
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«До секси очень далеко». Евгения Тарасова устроила эротичную фотосессию - оценили не все 😳

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Евгения Тарасова Евгения Тарасова
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Фигурное катание Фигурное катание

Призерка Олимпийских игр по парному фигурному катанию Евгения Тарасова поделилась эмоциями от новой фотосессии.

«Моя первая фотосъемка в таком формате, я не ожидала, что мне настолько понравится результат🥰. Фотограф - профи своего дела. Спасибо за такую красоту🤗🫶», - написала девушка в соцсетях.

Далеко не все фанаты оценили.

💭 «Ее нежной не назовешь...»

💭 «Красиво! Фигура замечательная».

💭 «Судя по этим фото до секси очень далеко».

💭 «Фигурка спортивная, ничего лишнего, красивая, но фото ужасные. Люблю черно-белые фото, но здесь откровенно плохо, бедная фантазия и непонятно, что хотел фотограф сказать, жаль».

Как вы считаете, почему в фигурном катании стало так много фотосессий среди спортсменов?

8 комментариев

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Рокко Сиффредди
похоже на картинки для взрослых из серии "как снять боль в спине"
+14
-1
+13
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Вадим Сидоров
Секса там не увидел
Какие-то конвульсии
+5
0
+5
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xxx-xxx
Элегантность и грация, панталоны вообще огонь 🔥
+3
0
+3
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Anariel
Классные фотки
+1
-1
0
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caute
не стреляйте в фотографа, он снимает как умеет
0
0
0
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miladoc1
Жесть 😱
0
0
0
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