8 комментариев

Призерка Олимпийских игр по парному фигурному катанию Евгения Тарасова поделилась эмоциями от новой фотосессии.

«Моя первая фотосъемка в таком формате, я не ожидала, что мне настолько понравится результат🥰. Фотограф - профи своего дела. Спасибо за такую красоту🤗🫶», - написала девушка в соцсетях.

Далеко не все фанаты оценили.

💭 «Ее нежной не назовешь...»

💭 «Красиво! Фигура замечательная».

💭 «Судя по этим фото до секси очень далеко».

💭 «Фигурка спортивная, ничего лишнего, красивая, но фото ужасные. Люблю черно-белые фото, но здесь откровенно плохо, бедная фантазия и непонятно, что хотел фотограф сказать, жаль».

Как вы считаете, почему в фигурном катании стало так много фотосессий среди спортсменов?