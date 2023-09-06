Фигуристка Александра Трусова в интервью мексиканскому каналу Claro Sports рассказала о статусе своей карьеры.

«Планирую ли я снова соревноваться? Если честно, на такие вопросы не отвечаю. Я живу в этот момент и занимаюсь тем, что у меня есть сейчас. Я участвую в шоу, тренируюсь, выступаю с какими-то показательными, показываю мастер-классы. А соревнования - это уже будет видно позже», - заявила Трусова.

Фанаты же считают, что Трусова уже все рашила.

💭 «Видно будет позже, что соревнования закончились».

💭 «Тренироваться для участия в шоу и тренироваться для участия в соревнованиях - это разные вещи. Для того чтобы в этом сезоне выступить на соревнованиях нужно уже сейчас готовится. Думаю она сама знает, что уже не будет соревноваться».

💭 «Понятно, что она не будет соревноваться. Но не одна она, а все фигуристки так отвечают (Аня, Алина, Женя, СК, ТМ и это те кто сразу вспомнился)».

💭 «Почему все так боятся сказать правду напрямую, почему надо юлить,что такого ,если сказать,что я на данный момент закончила соревноваться. А если вдруг передумать,то можно сказать,что я хочу снова начать».