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🥊 «Че вы меня снимаете постоянно?» Алина Загитова снялась в промо Академии бокса

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Алина Загитова Алина Загитова
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Фигуристка Алина Загитова совместила сразу три части своей жизни воедино: Первый канал, бокс и безызбежность.

Олимпийская чемпионка снялась в промо Первого канала, посвященного Академии бокса в Лужниках.

Фанаты в ожидании шоу.

💭 «Уау, Алина Загитова в боксерской академии! Это обязательно нужно посмотреть! 😍👏»

💭 «Ого, Алина Загитова в боксе! Умница! 🥊🤩»

💭 «Алина как всегда великолепна))) Боксируешь почти профессионально))) жаль первый канал не смотрю».

💭 «А что за промо, кто в курсе? И с фехтованием было, только для чего это, не соображу».

💭 «И в боксерских перчатках – азартна, изящна, обворожительна и это – #безызбежно)))»

1 комментарий

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Gaga Gaga
умница алина
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