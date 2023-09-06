🥊 «Че вы меня снимаете постоянно?» Алина Загитова снялась в промо Академии бокса
Фигуристка Алина Загитова совместила сразу три части своей жизни воедино: Первый канал, бокс и безызбежность.
Олимпийская чемпионка снялась в промо Первого канала, посвященного Академии бокса в Лужниках.
Фанаты в ожидании шоу.
💭 «Уау, Алина Загитова в боксерской академии! Это обязательно нужно посмотреть! 😍👏»
💭 «Ого, Алина Загитова в боксе! Умница! 🥊🤩»
💭 «Алина как всегда великолепна))) Боксируешь почти профессионально))) жаль первый канал не смотрю».
💭 «А что за промо, кто в курсе? И с фехтованием было, только для чего это, не соображу».
💭 «И в боксерских перчатках – азартна, изящна, обворожительна и это – #безызбежно)))»
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