Sportsdaily
Блог

Знакомьтесь, Кэти Сигмонд - новая претендентка на звание самой сексуальной гольфистки мира🔞🔞🔞

Пэйдж Спиранак
Клубы Клубы
Гольф Гольф

Собирает миллионы просмотров и подписывает миллионные рекламные контракты.

До недавнего времени конкурентов у Пэйдж Спиранак, причем не только среди гольфисток - не так давно журнал MAXIM назвал американку самой красивой спортсменкой из ныне живущих.

Но теперь достойную конкуренцию Спиранак оказывает Кэти Сигмонд - 22-летняя американская фотомодель, активно увлекающаяся гольфом.

У Кэти более 3 миллионов подписчиков в инстаграме, она активно развивает свой TikTok и с удовольствием рекламирует косметические бренды.

У девушки есть сестра Хайли - также известная в США блогерша и инфлюенсер.

Hailey often posts risque swimwear shots

Впрочем, гольфом увлекается только Кэти.

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rasan
а де тут 18+? Тема не раскрыта
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tayriz
А знаете нравится мне этот ваш гольф!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Francesc Fàbregas
в следующей фотосессии она берет ракетку и становится самой сексуальной теннесисткой мира.
а еще в одной просто берёт.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Петр Васильев
Ответ Rasan
а де тут 18+? Тема не раскрыта
так 18 перечеркнуто же
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огонь Твоей Души
Ну пару шариков и клюшку можно загнать в лунку
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fonzulis
Очередная онлифанщица берет в руки клюшку для гольфа.
Автор спортса: новая претендентка на звание самой сексуальной гольфистки мира.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sergpn
В целом, можно подолбить! :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NomerSports
Огонь
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тарас Озбилиз
дарю идею автору блога: питерская порно-актрисса Лакшери Бейби побеждала в конкурсе по рыбалке
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Судя по фотографиям - силикона добавила. Размер заметно изменился.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменский медвежонок
обычная девушка, максимум на 6 из 10, автор чтот явно переборщил со званием "САМАЯ"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Осипов
что там со спортивными результатами? какой рейтинг, какие достижения?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борнео
А сестричка-то посочней будет...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pink Floyd1276
Ответ Rasan
а де тут 18+? Тема не раскрыта
Да, друзья негодуют.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rasan
Ответ Петр Васильев
так 18 перечеркнуто же
Эх, а я думал, раз перечёркнуто, то ваще 18-18 будет:)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий