17 комментариев

Собирает миллионы просмотров и подписывает миллионные рекламные контракты.

До недавнего времени конкурентов у Пэйдж Спиранак, причем не только среди гольфисток - не так давно журнал MAXIM назвал американку самой красивой спортсменкой из ныне живущих.

Но теперь достойную конкуренцию Спиранак оказывает Кэти Сигмонд - 22-летняя американская фотомодель, активно увлекающаяся гольфом.

У Кэти более 3 миллионов подписчиков в инстаграме, она активно развивает свой TikTok и с удовольствием рекламирует косметические бренды.

У девушки есть сестра Хайли - также известная в США блогерша и инфлюенсер.

Впрочем, гольфом увлекается только Кэти.