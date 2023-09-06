17 комментариев

Знакомьтесь, Кэти Сигмонд - новая претендентка на звание самой сексуальной гольфистки мира🔞🔞🔞
Собирает миллионы просмотров и подписывает миллионные рекламные контракты.
До недавнего времени конкурентов у Пэйдж Спиранак, причем не только среди гольфисток - не так давно журнал MAXIM назвал американку самой красивой спортсменкой из ныне живущих.
Но теперь достойную конкуренцию Спиранак оказывает Кэти Сигмонд - 22-летняя американская фотомодель, активно увлекающаяся гольфом.
У Кэти более 3 миллионов подписчиков в инстаграме, она активно развивает свой TikTok и с удовольствием рекламирует косметические бренды.
У девушки есть сестра Хайли - также известная в США блогерша и инфлюенсер.
Впрочем, гольфом увлекается только Кэти.
а еще в одной просто берёт.
Автор спортса: новая претендентка на звание самой сексуальной гольфистки мира.