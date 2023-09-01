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Вау. Трусова повторила образ девушки из легендарной картины Васнецова

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Александра Трусова порадовала фанатов новой фотографией, которая с первого взгляда напоминает картину Виктора Васнецова «Аленушка».

Работу над картиной художник начал в 1880 году. Сначала он рисовал пейзажные этюды на берегу Вори в Абрамцеве у пруда в Ахтырке. Сохранилось несколько этюдов того времени.

Работа была закончена зимой 1881-го в Москве, после чего Васнецов отправил её на Передвижную выставку. Критик И.Э. Грабарь назвал картину одной из лучших картин русской школы.

5 комментариев

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Olenyuksi
Вау, вот это да! Невероятно! спасибо за такую потрясную спортивную новость!! Я не усну, это так восхищает!!!
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Валерий Колчанов
Вообще нет сходства. Даже не смогла нормально одеться
+3
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Полынь
Ответ Валерий Колчанов
Вообще нет сходства. Даже не смогла нормально одеться
Да одета она совершенно нормально, она не косплеем занимается, а просто фотографируется. Но что тут "вау" и зачем это на спортивном сайте, я прям теряюсь в догадках...
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Дмитрий Кораблев
Может это из категории картин - а мимо проплывают тела недругов?
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