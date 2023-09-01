Александра Трусова порадовала фанатов новой фотографией, которая с первого взгляда напоминает картину Виктора Васнецова «Аленушка».

Работу над картиной художник начал в 1880 году. Сначала он рисовал пейзажные этюды на берегу Вори в Абрамцеве у пруда в Ахтырке. Сохранилось несколько этюдов того времени.

Работа была закончена зимой 1881-го в Москве, после чего Васнецов отправил её на Передвижную выставку. Критик И.Э. Грабарь назвал картину одной из лучших картин русской школы.