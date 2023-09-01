Даниэль Грассль прекратил сотрудничество с Этери Тутберидзе. Фигурист сообщил об этом в соцсетях:

«Дорогие друзья, после большого опыта, который я получил в США и России, в августе я решил вернуться в Италию, чтобы продолжить свою подготовку к следующим сезонам.

Я буду тренироваться в Турине в Pala Tazzoli с Эдоардо Де Бернардисом. Опыт, который я получил в Америке и в России, был очень полезным. Особая благодарность Этери Туберидзе за профессиональную поддержку и преподавание».

«В последнее время, как мне говорят, фигурист испытывал некие «серьезные трудности», так что в команде были готовы к такому исходу. Готовиться к новому сезону он будет в Италии», – прокомментировал ситуацию Владислав Жуков.