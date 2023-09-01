Гимнастка Лала Крамаренко о том, как встреча с Ильей Авербухом едва не перевернула ее судьбу:

«В детстве была интересная история: мы гуляли в Парке Горького, и родители увидели Илью Авербуха, хотели подойти и спросить, как попасть на просмотр к ним. А мы тогда уже занимались художественной гимнастикой в Баку. Но бабушка и папа сказали, что в Баку мы точно не найдем хорошую школу, так как фигурное катание не развито в этой стране. Тогда так и не подошли к Илье, вот так мимо меня прошло фигурное катание».