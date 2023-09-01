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Крамаренко рассказала, как в детстве случайно встретила Авребуха в парке. Карьера могла сложиться иначе

Илья Авербух Илья Авербух
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Лала Крамаренко
Фигурное катание Фигурное катание

Гимнастка Лала Крамаренко о том, как встреча с Ильей Авербухом едва не перевернула ее судьбу:

«В детстве была интересная история: мы гуляли в Парке Горького, и родители увидели Илью Авербуха, хотели подойти и спросить, как попасть на просмотр к ним. А мы тогда уже занимались художественной гимнастикой в Баку. Но бабушка и папа сказали, что в Баку мы точно не найдем хорошую школу, так как фигурное катание не развито в этой стране. Тогда так и не подошли к Илье, вот так мимо меня прошло фигурное катание». 

1 комментарий

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Andrew_v
Авребух
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