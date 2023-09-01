Sportsdaily
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🤬 «Не разгуливайте вокруг моего дома. Это плохо закончится». Дана Уайт в ярости от нелепой попытки ограбления его имения

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Президент UFC Дана Уайт обратился к людям, попытавшимся проникнуть в его дом.

«Независимо от того, находитесь ли вы в Вегасе или где-то еще, не разгуливайте вокруг моего дома. Хорошие вещи не случаются с теми, кто этим занимается», - заявил глава промоушена.

«Вы, черт возьми, думаете, что можете вломиться в мой дом, а там нет камер? Вы гребанные идиоты? Это безумие.

“Я предполагаю, что кто-то хотел меня ограбить. Моя сестра, ее муж и несколько его друзей сейчас находятся там в гостях. Парень подошел и попытался пару раз выбить дверь, но потом заметил, что там стоит камера, попытался сорвать ее и позвонил в дверной звонок. Испугался и убежал», - добавил Уайт.

Злоумышленник уже задержан полицией.

2 комментария

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Карма такая карма
Феерический.
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Arty Novikoff
Дана: "Предложу контракт в UFC всем, кто начистит ему хлебало".
0
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