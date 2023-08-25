Похоже, что основа голливудского хита «Невидимая сторона» - ложь.

По-крайней мере так заявляет прототип главного героя фильма Майкл Оэр, история которого и легла в основу картины.

Дело в том, что спортсмен подал в суд на семью, которая его приютила. Он заявляет, что в основе сценария лежит ложь, придуманная приемной семьей, которая продолжает обогащаться за его счет.

Фильм совершенно неожиданно стал хитом. Картина заработала в мировом прокате более $300 млн (при бюджете в $29 млн). Фильм даже был номинирован на «Оскар» в двух категориях, в том числе на лучший фильм. А Сандра Буллок, и вовсе, выиграла статуэтку за роль приемной матери игрока.

Майкл Оэр подал иск против семьи. Он заявляет, что Шон и Ли Энн Туохи, которые приютили его, когда он был старшеклассником, никогда не усыновляли его. А через несколько месяцев после того, как будущей звезде «Балтимор» исполнилось 18 лет, пара обманом заставила его подписать документ об опекунстве. Задним числом.

По законам штата Теннесси, в результате усыновления Туохи не смогли бы заключать юридические контракты без одобрения Оэра. Опекунство же лишило его права самостоятельно принимать решения.

Создатели фильма заплатили Туохи и их двум биологическим детям по $225 тысяч каждому, плюс 2,5% от «установленной чистой выручки» фильма. Оэр же не получил ничего.

Что касается фильма, то спортсмен остался им недоволен.

«Все сильно преувеличено ради Голливуда», - заявил Майкл.

По словам футболиста, из-за фильма некоторые руководители клубов НФЛ предположили, что он умственно отсталый.

Оэр обратился в суд, требуя отменить опекунство и запретить приемной семье использовать его имя и образ. Он также требует провести полный аудит того, сколько денег Туохи заработали, используя его имя, и выплатить ему справедливую долю прибыли, а также компенсацию и штрафные санкции.