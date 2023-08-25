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😱 Sis 🔥 Mother. Алина Загитова впервые за долгое время показала маму. Они точно родственники?

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Алина Загитова Алина Загитова
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Алина Загитова не любит баловать фанатов совместными фотографиями с родителями, поэтому каждый кадр идет на вес золота. В этот раз девушка превзошла себя, несколько дней радуя подписчиков прогулками с сестрой, а потом еще и показавшись вместе с матерью.

Сейчас вы поймете, почему это фото вызвало такой ажиотаж.

Нет, это не сестра и даже не подруга Алины – это ее мать.

А это уже сестра.

Вопрос «кто пошел в мать» не стоит даже поднимать.

Фанаты потрясены.

💭 «Ну создал же Бог такую красоту!!!)»

💭 «Мама? Серьезно?))»

💭 «Безызбежно».

💭 «Алина, сорри, но тут мама выглядит моложе😜🤩».

💭 «Я думала это ваша сестричка еще одна💝».

💭 «А ты, видимо, папина дочка точно?)»

4 комментария

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Александр Шульгин
Деньги Алины пошли в нужное русло
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Чистый лист
Алина выглядит как мать её сестры.
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Надежда Маркова
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Белый цвет не и дет Загитовой, тянет все на 35 лет, тетка. теткой. Мать намного красивее Загитовой. такая нежная, а Загитова более грубая и есть налет вульгарности. Все голливудскую улыбку изображает, ншироко раскрыв рот. получается не очень эстетично, как оскал.
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DosSantosAveiro
Хз про остальных, но титьки и губы у Загитовой явно увеличились
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