Алина Загитова не любит баловать фанатов совместными фотографиями с родителями, поэтому каждый кадр идет на вес золота. В этот раз девушка превзошла себя, несколько дней радуя подписчиков прогулками с сестрой, а потом еще и показавшись вместе с матерью.

Сейчас вы поймете, почему это фото вызвало такой ажиотаж.

Нет, это не сестра и даже не подруга Алины – это ее мать.

А это уже сестра.

Вопрос «кто пошел в мать» не стоит даже поднимать.

Фанаты потрясены.

💭 «Ну создал же Бог такую красоту!!!)»

💭 «Мама? Серьезно?))»

💭 «Безызбежно».

💭 «Алина, сорри, но тут мама выглядит моложе😜🤩».

💭 «Я думала это ваша сестричка еще одна💝».

💭 «А ты, видимо, папина дочка точно?)»