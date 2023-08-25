😱 Sis 🔥 Mother. Алина Загитова впервые за долгое время показала маму. Они точно родственники?
Алина Загитова не любит баловать фанатов совместными фотографиями с родителями, поэтому каждый кадр идет на вес золота. В этот раз девушка превзошла себя, несколько дней радуя подписчиков прогулками с сестрой, а потом еще и показавшись вместе с матерью.
Сейчас вы поймете, почему это фото вызвало такой ажиотаж.
Нет, это не сестра и даже не подруга Алины – это ее мать.
А это уже сестра.
Вопрос «кто пошел в мать» не стоит даже поднимать.
Фанаты потрясены.
💭 «Ну создал же Бог такую красоту!!!)»
💭 «Мама? Серьезно?))»
💭 «Безызбежно».
💭 «Алина, сорри, но тут мама выглядит моложе😜🤩».
💭 «Я думала это ваша сестричка еще одна💝».
💭 «А ты, видимо, папина дочка точно?)»
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