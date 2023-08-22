Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри признался, что раньше у него был совершенно другой голос.

Если вы следили за британцем на ранних этапах карьеры, то наверняка понимаете о чем идет речь.

«Не, я не всегда так разговаривал. Это не оригинальный мой голос. Если вы посмотрите на мои интервью с 2010 до 2016 года, то заметите, что я говорил иначе.

Один из моих хороших друзей, Тай Митчелл... Мы спарринговали, и он очень сильно ударил меня в горло. Из-за этого у меня появился сгусток крови в горле.

Это испортило мои вокальные данные, поэтому я сейчас так и говорю... Некоторые даже говорили, что мой голос довольно сексуальный», - признался Фьюри.

Боксер не уточнил, когда это случилось, но интернет, кажется, разобрался сам.

Тай Митчелл известен не только изменением голоса Фьюри, но и жуткой историей, в которую он попал в 2011 году.

30-летний Митчелл пять лет провел в тюрьме за непредумышленное убийство 19-летнего студента Джагдипа Рандхаву. Тай один раз ударил парня, но этого оказалось достаточно, чтобы случился трагичный исход.

Он был досрочно освобожден в 2016 году (5 из 7 лет по приговору).