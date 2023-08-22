Sportsdaily
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😂 Зверев сходил с девушкой в музей. Она не переставала издеваться над его задумчивым видом

Александр Зверев Александр Зверев
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Теннис Теннис

Александр Зверев проводит время в Нью-Йорке в преддверии предстоящего US Open. Ранее в понедельник Зверев и его девушка София Томалла отправились на свидание в Музей современного искусства и, судя по нескольким сторис, Александр был озадачен представленными там произведениями искусства.

На одной из фотографий видно, как Зверев в замешательстве чешет голову. Его подруга София Томалла, актриса и телеведущая, высмеяла реакцию немца.

«LOST (Остаться в живых), сезон 12», – написала она.

Sophia Thomalla&#039;s Instagram story

Однако не все произведения искусства в музее вызвали у Александра Зверева недоумение. Одно из них заставило его глубоко задуматься.

«..думает о том, чтобы стать художником в следующей жизни», – подписала София в сторис.

Sophia Thomalla&#039;s Instagram story

«Он проверяет, настоящая ли это солома».

Sophia Thomalla&#039;s Instagram story

«Это называется принуждение».

Sophia Thomalla&#039;s Instagram story

6 комментариев

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Aneto66
За такие шутки может и в глаз дома получить)
+3
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Scorpic
Автор, похоже, не знает значения слова "издеваться". Очередной жёлтый кликбейт от спортса
+2
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+2
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Тюменский медвежонок
и даже "саму" девушку не показали... автору минус
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Murzinio
Ответ Aneto66
За такие шутки может и в глаз дома получить)
Я бы на ее месте побоялся его троллить))
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