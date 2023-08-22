Александр Зверев проводит время в Нью-Йорке в преддверии предстоящего US Open. Ранее в понедельник Зверев и его девушка София Томалла отправились на свидание в Музей современного искусства и, судя по нескольким сторис, Александр был озадачен представленными там произведениями искусства.

На одной из фотографий видно, как Зверев в замешательстве чешет голову. Его подруга София Томалла, актриса и телеведущая, высмеяла реакцию немца.

«LOST (Остаться в живых), сезон 12», – написала она.

Однако не все произведения искусства в музее вызвали у Александра Зверева недоумение. Одно из них заставило его глубоко задуматься.

«..думает о том, чтобы стать художником в следующей жизни», – подписала София в сторис.

«Он проверяет, настоящая ли это солома».

«Это называется принуждение».