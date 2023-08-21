Алексей Жлезняков, наставник учеников Этери Тутберидзе и новатор в подготовке фигуристов, высказался о новой программе Аделии Петросян. Хореограф отметил, что болельщиков ждет интересный год:

«Я считаю, что надо искать новые образы, подвижки. Люди устали, люди хотят больше шоу, чтобы это было «вау», чтобы все сказали: «Вот это круто, это ново». Я думаю, что Даниил [Глейхенгауз] пошел сейчас по этому пути, молодец, очень неплохо.

У Аделии Петросян будет Майкл Джексон. Очень динамичная программа, сильная. Под Джексона и невозможно сделать не сильно. Там или катай, или не трогай этот материал. Нельзя выйти и тяп‑ляп это сделать. Наших болельщиков ожидает интересный соревновательный год в плане программ. Они увидят что‑то новое, креативное. Я думаю, им зайдёт».