Sportsdaily
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«Люди устали, хотят больше шоу и «вау». Железняков похвалил двух фигуристов с их новыми программами, предвкушает интересный год

Алексей Железняков Алексей Железняков
Аделия Петросян Аделия Петросян
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Даниил Глейхенгауз Даниил Глейхенгауз
Фигурное катание Фигурное катание

Алексей Жлезняков, наставник учеников Этери Тутберидзе и новатор в подготовке фигуристов, высказался о новой программе Аделии Петросян. Хореограф отметил, что болельщиков ждет интересный год:

«Я считаю, что надо искать новые образы, подвижки. Люди устали, люди хотят больше шоу, чтобы это было «вау», чтобы все сказали: «Вот это круто, это ново». Я думаю, что Даниил [Глейхенгауз] пошел сейчас по этому пути, молодец, очень неплохо.

У Аделии Петросян будет Майкл Джексон. Очень динамичная программа, сильная. Под Джексона и невозможно сделать не сильно. Там или катай, или не трогай этот материал. Нельзя выйти и тяп‑ляп это сделать. Наших болельщиков ожидает интересный соревновательный год в плане программ. Они увидят что‑то новое, креативное. Я думаю, им зайдёт». 

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