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🎭 Драма на ЧМ по легкой атлетике: олимпийская чемпионка упала на финише забега на 10 000 метров, упустив золото

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В Будапеште самый разгар чемпионата мира по легкой атлетике. Третий день соревнований уже принес драму, достойную экранизации.

Забег на 10 км не часто приносит эпичные финиши, но не в этот раз. Нидерландка Сифан Хассан упала в результате контакта с эфиопкой Гудаф Цегай.

Настоящая трагедия для действующей олимпийской чемпионки. Однако она отнеслась к этому по-философски: «Неудачи только делают тебя сильнее. Победить легко, а смириться с поражением сложно. Это трудный момент, но также и большой урок на будущее».

Сифан пересекла финишную черту только 11-й, но пообещала взять реванш на 1500 и 5000 метров.

Отметим, что весь пьедестал заняли бегуньи из Эфиопии.

3 комментария

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Миша Игнатьев
это не третий день был, а первый
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andyon
Есть в спорте справедливость. За что боролась, на то и напоролась
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