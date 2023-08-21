В Будапеште самый разгар чемпионата мира по легкой атлетике. Третий день соревнований уже принес драму, достойную экранизации.

Забег на 10 км не часто приносит эпичные финиши, но не в этот раз. Нидерландка Сифан Хассан упала в результате контакта с эфиопкой Гудаф Цегай.

Настоящая трагедия для действующей олимпийской чемпионки. Однако она отнеслась к этому по-философски: «Неудачи только делают тебя сильнее. Победить легко, а смириться с поражением сложно. Это трудный момент, но также и большой урок на будущее».

Сифан пересекла финишную черту только 11-й, но пообещала взять реванш на 1500 и 5000 метров.

Отметим, что весь пьедестал заняли бегуньи из Эфиопии.