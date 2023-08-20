Фанаты фигурного катания дождались - фотосессия не от Жени Медведевой и Алины Загитовой. На модную сцену неожиданно вышел Евгений Семененко!

Фотосессия получилась необычной, но от этого не менее эффектной. Даже более.

Не обошлось и без легкого грима.

Фанаты в восторге.

💭 «Я когда это увидела, то в такой ступор впала, но Женя прекрасен».

💭 «Необыкновенно, стильно, эстетично, готично. Это из печатных слов, которые в голову пришли 😅».

💭 «Женя пожар».

💭 «Какой он прекрасный 😍😍».

💭 «Мой краш».

💭 «Эстетика 2008 года».