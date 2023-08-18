Британский боксер Карл Фроч думает, что Энтони Джошуа может провалить допинг-тест после пинты Конора Макгрегора.

Джошуа нокаутировал Роберта Хелениуса на прошлых выходных. Сразу после поединка британец покинул ринг, чтобы поприветствовать фанатов, и наткнулся на Макгрегора, который предложил боксера пинту ирландского пива.

«Его нос и рот были в крови, а потом Конор подсунул ему это противное ирландское пойло. Все дерьмо попало в эту пинту.

Это непрофессионально. Эй Джей выпрыгнул с ринга, хотя Хелениусу до сих пор оказывали медицинскую помощь.

Окей, иди и посмотри на своего отца, семью. Зачем ты лезешь на трибуны?

Не иди к Конору Макгрегору, который пытается украсть твое шоу. Он делает все, чтобы оказаться в центре внимания, надевая свой вычурный дорогой костюм. Этот парень просто грязный ублюдок.

Он стоит на ринге, кричит и несет всякую чушь, толкая в Эй Джея свое дерьмо.

Он не должен был пить это, потому что неизвестно, что там было. Его же заставят сделать допинг-тест на после боя. Очень непрофессионально со стороны Энтони Джошуа», - заявил Фроч.