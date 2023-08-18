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😨 «Я так этого боюсь. Это страшно». Жена Тайсона Фьюри рассказал об эпизоде сериала, который ее пугает

Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Жена Тайсона Фьюри призналась, что боится одного эпизода документального сериала «Дома у Фьюри», в котором участвует его отец Джон.

Фильм посвящен закулисью жизни пары.

Речь идет об одном конкретном моменте, в котором Тайсон позвонил отцу, поинтересовавшись, не хочет ли он отправиться на праздник в Помпеи.

Жена боксера не слишком оценила предложение мужа, убедив его передумать. Тайсону даже пришлось соврать отцу, убедив его, что все рейсы отменены. Проблема в том, что Джон уже собрал чемодан.

«Я так этого боюсь. Я боюсь этого. Это страшно. Я думаю, что все вышло довольно плохо», - призналась Пэрис Фьюри.

«Единственный бонус к этому. Мы были в этом году, в начале апреля, мы ездили в Помпеи.

Мы на самом деле сделали это, и я рад, что мы не сумели туда попасть в сериале, потому что это было тем, что я ожидал. Хотя это было фантастически, но не настолько», - добавил Тайсон.

2 комментария

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Marcellu _
что собственно говоря происходит?
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Санитар-волк
Что за бред?
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