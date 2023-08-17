🤹 Футбольное катание? Александр Галлямов удивил поклонников навыками фристайла: фигурист научился жонглировать мячом на льду
Призер олимпийских игр Александр Галлямов показал, что хорош не только в фигурном катании, но и в фигурном футболе!
Молодой человек поразил фанатов умением совмещать коньки и мяч.
Поклонники в восторге.
💭 «И чуть-чуть художественной гимнастики 😁».
💭 «Главное мяч зубцом не проткнуть».
💭 «Крутой».
💭 «С ума сойти».
💭 «Как он это делает».
Пока не Роналду, но уже близко.
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