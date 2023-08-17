Призер олимпийских игр Александр Галлямов показал, что хорош не только в фигурном катании, но и в фигурном футболе!

Молодой человек поразил фанатов умением совмещать коньки и мяч.

Поклонники в восторге.

💭 «И чуть-чуть художественной гимнастики 😁».

💭 «Главное мяч зубцом не проткнуть».

💭 «Крутой».

💭 «С ума сойти».

💭 «Как он это делает».

Пока не Роналду, но уже близко.