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🤹 Футбольное катание? Александр Галлямов удивил поклонников навыками фристайла: фигурист научился жонглировать мячом на льду

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Александр Галлямов Александр Галлямов
Фигурное катание Фигурное катание

Призер олимпийских игр Александр Галлямов показал, что хорош не только в фигурном катании, но и в фигурном футболе!

Молодой человек поразил фанатов умением совмещать коньки и мяч.

Поклонники в восторге.

💭 «И чуть-чуть художественной гимнастики 😁».

💭 «Главное мяч зубцом не проткнуть».

💭 «Крутой».

💭 «С ума сойти».

💭 «Как он это делает».

Пока не Роналду, но уже близко.

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