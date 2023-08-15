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Тайсон Фьюри чуть было не отменил свое шоу на Netflix прямо в процессе съемки

Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри хотел отменить свое новое шоу на Netflix в середине съемок.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе снялся в документальном фильме из трех частей под названием «Дома с Фьюри».

 

Но справляться и с камерами, и с шестью детьми оказалось непростой задачей для Фьюри.

Жена боксера Пэрис сказала на Capital XTRA: «Я думаю, что малышам было комфортно, младшим шесть лет и меньше – они не заметили особой разницы, просто камеры были повсюду».

«Моя старшая дочь подросток, так что мы переживали подростковые истерики на протяжении всех съемок».

«Это была тяжелая работа. Мы старались переключаться и не обращать внимание, брать пример с семейства Кардашьян».  

«Мы предварительно обсудили съемки с двумя старшими детьми – они согласились участвовать. Хотя в какие-то моменты их мнение менялось. Даже Тайсон хотел отказаться. У нас уже половина съемок прошла, а он решил отменить шоу!».

35-летний Фьюри добавил: «Да, я хотел уйти, через пару недель я спросил: «Есть ли какой-нибудь способ отменить все?».

 

«Я разговаривал по телефону со своими адвокатами: «Могу ли я как-нибудь выбраться из этого? Я не знаю, на что я снова подписался, я совершил ошибку».

 

«Это просто мое биполярное расстройство все время то нарастает, то ослабевает: сейчас я счастлив, а через минуту— нет, мои эмоциональные американские горки можно будет наблюдать на протяжении всего шоу».

 

 

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