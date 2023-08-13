Анамария Гольтес рядом с Лукой Дончичем на протяжении всего его невероятного пути из Европы в НБА. 25-летняя словенка – модель с огромным количеством поклонников.

Гольтес родилась в небольшом городке центральной Словении. Ее мать, Майя Бек Гольтес, получила юридическое образование, а отец Матьяж окончил Люблянский университет.

В юности Анамария занималась танцами и более десяти лет выступала на профессиональных соревнованиях: «Я влюбилась в движение и активный образ жизни в очень раннем возрасте.

В детстве мне всегда нравилось ходить в спортзал и заниматься спортом, а сейчас нравится мотивировать людей ставить свое здоровье на первое место и учить их тому, что тренировки тоже могут быть веселыми».

Гольтес познакомилась с будущей звездой НБА еще в подростковом возрасте: «Мы познакомились, когда нам было по 12 лет, на берегу моря в Хорватии. Забавный факт: у нас до сих пор та же компания друзей, что и тогда».

Но встречаться пара начала только в 2016-м. Сейчас у девушки более 170 тысяч подписчиков в соцсетях, где она делится советами по фитнесу. В комментариях ее регулярно заваливают комплиментами.

«Просто великолепна, как всегда».

«Эй, хватит отвлекать меня от игры».

«Королева НБА!!!».