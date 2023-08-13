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Анамария Гольтес – жена Луки Дончича. 25-летняя словенка обожает спорт, а фанаты пишут, что она отвлекает их от игры 🔥🔥🔥

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Анамария Гольтес рядом с Лукой Дончичем на протяжении всего его невероятного пути из Европы в НБА. 25-летняя словенка – модель с огромным количеством поклонников.

Гольтес родилась в небольшом городке центральной Словении. Ее мать, Майя Бек Гольтес, получила юридическое образование, а отец Матьяж окончил Люблянский университет.

В юности Анамария занималась танцами и более десяти лет выступала на профессиональных соревнованиях: «Я влюбилась в движение и активный образ жизни в очень раннем возрасте.

В детстве мне всегда нравилось ходить в спортзал и заниматься спортом, а сейчас нравится мотивировать людей ставить свое здоровье на первое место и учить их тому, что тренировки тоже могут быть веселыми».

The 25-year-old Slovenian is a model and influencer

A fitness enthusiast, Anamaria has over 170,000 followers on Instagram

Гольтес познакомилась с будущей звездой НБА еще в подростковом возрасте: «Мы познакомились, когда нам было по 12 лет, на берегу моря в Хорватии. Забавный факт: у нас до сих пор та же компания друзей, что и тогда».

Anamaria Goltes has been dating NBA star Luka Doncic since 2016

Но встречаться пара начала только в 2016-м. Сейчас у девушки более 170 тысяч подписчиков в соцсетях, где она делится советами по фитнесу. В комментариях ее регулярно заваливают комплиментами.

«Просто великолепна, как всегда».

«Эй, хватит отвлекать меня от игры».

«Королева НБА!!!».

Anamaria met the NBA star for the first time when the pair were just 12
They currently live together in Dallas, Texas
Anamaria is a regular at Mavericks games
She studied Economics and Business at the University of Ljubljana
Así es Anamaria Goltes, la bellísima prometida de Luka Doncic
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