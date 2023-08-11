Sportsdaily
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👊 «Бом-бом-бом!» Похоже, что Конор Макгрегор готовит сына к UFC. Только посмотрите, как он хорош 😲

Конор Макгрегор Конор Макгрегор
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Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор продолжает учить своего сына базовым навыкам MMA.

Ирландец похвастался способностями ребенка в соцсетях.

«С каждым днем все лучше. Если у меня хорошие удары, то у моего сына они великолепные. Конор Макгрегор-младший, твои удары просто невероятно хороши! Если ты по-настоящему что-то хочешь сделать, то сделаешь это легко», - написал ирландец.

Фанаты оценили прогресс мальчика.

💭 «Ставлю 1 тысячу долларов, что через два года его сын отлупит Джейка Пола».

💭 «Отличный отец! Продолжай в том же духе!»

💭 «Он должен побить Чендлера».

💭 «Он скоро достигнет уровня Хасбика».

💭 «Его ребенок надрал бы мне задницу».

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