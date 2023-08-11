Sportsdaily
Блог

🤷 «Что я вообще здесь делаю?» Магнус Карлсен признался, что ему скучно на ЧМ по шахматам

Магнус Карлсен Магнус Карлсен
Клубы Клубы
Шахматы Шахматы

Многократный чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен признался, что не любит классический формат игры.

«Прогресс на чемпионате мира - это одно... но, честно говоря, с первого дня мне было интересно, что я здесь делаю, почему я провожу все время, играя в классические шахматы, которые нахожу напряженными и просто скучными.

Но это тоже не очень хороший подход. Прежде всего, я должен стараться преуспеть. Но такие у меня сейчас мысли. Если я проиграю, это будет еще одно унижение на чемпионате мира», - признался норвежский гроссмейстер.

Напомним, что в эти дни в Баку (Азербайджан) проходит Кубок мира по шахматам.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
37old
Магнус Карлсен признался, что ему скучно на ЧМ по шахматам.
.
Напомним, что в эти дни в Баку (Азербайджан) проходит Кубок мира по шахматам.
🤦🤦🤦
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yokodzuna
Че то похоже норвежец выгорел. Все таки шахматы это максимальная концентрация. А когда ты уже на вершине...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
banchik1
Ответ 37old
Магнус Карлсен признался, что ему скучно на ЧМ по шахматам. . Напомним, что в эти дни в Баку (Азербайджан) проходит Кубок мира по шахматам. 🤦🤦🤦
Хорошо еще, что все-таки по шахматам.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий