Многократный чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен признался, что не любит классический формат игры.

«Прогресс на чемпионате мира - это одно... но, честно говоря, с первого дня мне было интересно, что я здесь делаю, почему я провожу все время, играя в классические шахматы, которые нахожу напряженными и просто скучными.

Но это тоже не очень хороший подход. Прежде всего, я должен стараться преуспеть. Но такие у меня сейчас мысли. Если я проиграю, это будет еще одно унижение на чемпионате мира», - признался норвежский гроссмейстер.

Напомним, что в эти дни в Баку (Азербайджан) проходит Кубок мира по шахматам.