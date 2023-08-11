🤷 «Что я вообще здесь делаю?» Магнус Карлсен признался, что ему скучно на ЧМ по шахматам
Многократный чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен признался, что не любит классический формат игры.
«Прогресс на чемпионате мира - это одно... но, честно говоря, с первого дня мне было интересно, что я здесь делаю, почему я провожу все время, играя в классические шахматы, которые нахожу напряженными и просто скучными.
Но это тоже не очень хороший подход. Прежде всего, я должен стараться преуспеть. Но такие у меня сейчас мысли. Если я проиграю, это будет еще одно унижение на чемпионате мира», - признался норвежский гроссмейстер.
Напомним, что в эти дни в Баку (Азербайджан) проходит Кубок мира по шахматам.
.
Напомним, что в эти дни в Баку (Азербайджан) проходит Кубок мира по шахматам.
🤦🤦🤦