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«Может не надо..😢» Алина Загитова объявила, что начала брать уроки актерского мастерства. Фанаты высмеяли решение фигуристки

Алина Загитова Алина Загитова
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Фигуристка Алина Загитова продолжает поражать поклонников многогранностью своего таланта.

Олимпийская чемпионка уже показывала нам свои вокальные и танцевальные способности. Теперь же Алина планирует стать актрисой!

Вот уж верно подмечено - талантливый человек талантлив во всем!

Но не все оценили творческие порывы девушки, ведь где поклонники, там и хейтеры.

💭 «Капец».

💭 «Может не надо..😢»

💭 «Делаем ставки, как быстро забросит».

💭 «Так здорово, что Алина постоянно пробует себя в чем-то новом. 😭💓 Удачи ей!»

💭 «Если человек идет на актерские курсы- не значит что он хочет стать актером. Многие туда идут чтобы снять внутренние зажимы, научиться работать с публикой».

💭 «А все на Косторную говорили, что она «драм кружок, кружок по фото мне еще и петь охота». А тут у нас очередное проявление от Алины шлемоносицы. Которая уже проба нового? Три посещения курсов актерского мастерства, и она заявит, что освоила профессию актрЫсы и в кино начнет сниматься! Профессию журналистки она же быстро освоила. Вундеркинд! Алина - актрЫса кино и сериалов, то, что нас безЫзбежно ожидает в ближайшем будущем».

💭 «Я не понимаю, она сначала поставила телефон включила камеру а потом пошла легла под одеяло и начала плакать, потом ей приносили салфетку чтобы  потереть слезы?😳😏»

💭 «Может быть она станет увереннее и исправит ошибки в речи».

3 комментария

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Айвенго
Спортс, вы уже порядком надоели с новостями про эту курицу.
+7
-3
+4
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Татьяна Тычинская
Уважаемый автор, можно ссылочку, где Алина сказала, что планирует стать актрисой.
+3
-3
0
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Sveta Arhipova
Алина же вроде сказала, что это не для кино, не для проекта, а просто потому, что так захотела (для развития). Почему бы и нет?
+1
-1
0
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