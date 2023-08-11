Фигуристка Алина Загитова продолжает поражать поклонников многогранностью своего таланта.

Олимпийская чемпионка уже показывала нам свои вокальные и танцевальные способности. Теперь же Алина планирует стать актрисой!

Вот уж верно подмечено - талантливый человек талантлив во всем!

Но не все оценили творческие порывы девушки, ведь где поклонники, там и хейтеры.

💭 «Капец».

💭 «Может не надо..😢»

💭 «Делаем ставки, как быстро забросит».

💭 «Так здорово, что Алина постоянно пробует себя в чем-то новом. 😭💓 Удачи ей!»

💭 «Если человек идет на актерские курсы- не значит что он хочет стать актером. Многие туда идут чтобы снять внутренние зажимы, научиться работать с публикой».

💭 «А все на Косторную говорили, что она «драм кружок, кружок по фото мне еще и петь охота». А тут у нас очередное проявление от Алины шлемоносицы. Которая уже проба нового? Три посещения курсов актерского мастерства, и она заявит, что освоила профессию актрЫсы и в кино начнет сниматься! Профессию журналистки она же быстро освоила. Вундеркинд! Алина - актрЫса кино и сериалов, то, что нас безЫзбежно ожидает в ближайшем будущем».

💭 «Я не понимаю, она сначала поставила телефон включила камеру а потом пошла легла под одеяло и начала плакать, потом ей приносили салфетку чтобы потереть слезы?😳😏»

💭 «Может быть она станет увереннее и исправит ошибки в речи».