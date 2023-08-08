В долгожданном бою, который обещает стать сенсацией в мире бокса, мексиканец Канело Альварес готовится защитить свой титул чемпиона мира в суперсреднем весе против мощнейшего чемпиона мира в первом среднем весе Джермалла Чарло. Впервые в этом виде спорта состоится поединок между двумя абсолютными чемпионами. Грандиозное событие состоится 30 сентября в Лас-Вегасе.

«Я счастлив, что смогу снова сотворить историю 30 сентября. Это крупнейший бой в боксе – я отдам все силы на ринге, как и всегда. Канело – величайший боец, но он увидит, чего я стою. Когда бой закончится, то людям придется признать, что я лучший боксер», - заявил Чарло.

«Рад, что получилось организовать бой такого масштаба между двумя абсолютными чемпионами. Я рад, что болельщики смогут насладиться боем мирового класса», - отметил Канело.

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