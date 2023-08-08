Sportsdaily
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Ого! Один из костюмов Жени Медведевой создал искусственный интеллект!

Евгения Медведева Евгения Медведева
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В ролике для Skill Box «Кем будет дальше?» Евгения Медведева не только определяется с будущей профессией, но и делится разными интересными подробностями, в том числе, рассказывает о том, что один из ее костюмов был создан с помощью искусственного интеллекта.

Оказалось, что один из последних костюмов Жени был сгенерирован искусственным интеллектом.

«Я ехала в автобусе, слушала музыку – песня классная, хочу! А костюм без понятия какой…В итоге я просто ввела ассоциации, и система выдала что-то похожее по дизайну и фасону», - рассказала Женя.

Нам платье нравится! А как вам работа искусственного интеллекта?

Источник — ютуб-канал Skillbox

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