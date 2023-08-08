Камила Валиева провела тренировку в парке «Зарядье» в рамках Московского урбанистического форума.

Прославленная фигуристка поделилась комплексом своих упражнений с поклонниками.

Мероприятие прошло в большом амфитеатре парка, который был весь заполнен болельщиками спортсменки.

В предстоящие выходные тренировку проведет Алина Загитова, а потом эстафету подхватит Александра Трусова.

Предлагаем зарядиться энергией Камилы!