Камила Валиева провела тренировку в в рамках Московского урбанистического форума📹
Камила Валиева провела тренировку в парке «Зарядье» в рамках Московского урбанистического форума.
Прославленная фигуристка поделилась комплексом своих упражнений с поклонниками.
Мероприятие прошло в большом амфитеатре парка, который был весь заполнен болельщиками спортсменки.
В предстоящие выходные тренировку проведет Алина Загитова, а потом эстафету подхватит Александра Трусова.
Предлагаем зарядиться энергией Камилы!
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