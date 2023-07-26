Забавный конфликт Марка Цукерберга и его жены разошелся по соцсетям. Дело в том, что миллиардер поставил во дворе своего дома октагон, что, похоже, стало сюрпризом для его супруги.

Цукерберг сначала порадовал жену.

- Ты видела октагон, который я поставил на заднем дворе?

- Да, видела.

- Выглядит потрясающе

- Марк

- У нас много места во дворе!

- Я работала над этой травой последние два года.

Позже миллиардер провел опрос в соцсетях: «сохранить октагон» или «сохранить газон». Что выбрать?