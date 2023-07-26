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🤬 Марк Цукерберг поссорился с женой из-за MMA. Миллиардер установил октагон на заднем дворе - зря

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Марк Цукерберг Марк Цукерберг
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Забавный конфликт Марка Цукерберга и его жены разошелся по соцсетям. Дело в том, что миллиардер поставил во дворе своего дома октагон, что, похоже, стало сюрпризом для его супруги.

Zuckerberg, the MMA octagon in the garden to prepare for the challenge to Musk (but his wife does not agree) – -

Цукерберг сначала порадовал жену.

- Ты видела октагон, который я поставил на заднем дворе?

- Да, видела.

- Выглядит потрясающе

- Марк

- У нас много места во дворе!

- Я работала над этой травой последние два года.

Позже миллиардер провел опрос в соцсетях: «сохранить октагон» или «сохранить газон». Что выбрать?

1 комментарий

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Сохранять надо отношения в семье, а для этого - советоваться друг с другом.
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