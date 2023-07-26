🤬 Марк Цукерберг поссорился с женой из-за MMA. Миллиардер установил октагон на заднем дворе - зря
Забавный конфликт Марка Цукерберга и его жены разошелся по соцсетям. Дело в том, что миллиардер поставил во дворе своего дома октагон, что, похоже, стало сюрпризом для его супруги.
Цукерберг сначала порадовал жену.
- Ты видела октагон, который я поставил на заднем дворе?
- Да, видела.
- Выглядит потрясающе
- Марк
- У нас много места во дворе!
- Я работала над этой травой последние два года.
Позже миллиардер провел опрос в соцсетях: «сохранить октагон» или «сохранить газон». Что выбрать?
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