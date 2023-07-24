Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила пост в соцсетях, который сильно обеспокоил преданных фанатов фигуристки.

Судя по всему, Алина испытывает дискомфорт в левой ноге, что и вынудило ее обратиться за помощью. Загитова не уточнила на каких процедурах находится, но внимательные поклонники предположили, что это магнитотерапия.

Более подробной информации пока нет.

Фанаты переживают.

💭 «Поправляйся».

💭 «Приятного выздоровления».

💭 «Что случилось?»

💭 «Алина, поскорее вылечи ногу. Магнитотерапия это хорошо».

💭 «Самое главное - это здоровье».

Источник - соцсети Загитовой