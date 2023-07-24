😰😰😰 «Надеюсь, что все скоро решится». Алина Загитова напугала фанатов - у нее проблемы с ногой
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила пост в соцсетях, который сильно обеспокоил преданных фанатов фигуристки.
Судя по всему, Алина испытывает дискомфорт в левой ноге, что и вынудило ее обратиться за помощью. Загитова не уточнила на каких процедурах находится, но внимательные поклонники предположили, что это магнитотерапия.
Более подробной информации пока нет.
Фанаты переживают.
💭 «Поправляйся».
💭 «Приятного выздоровления».
💭 «Что случилось?»
💭 «Алина, поскорее вылечи ногу. Магнитотерапия это хорошо».
💭 «Самое главное - это здоровье».
Источник - соцсети Загитовой
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