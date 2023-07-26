Фигуристка Евгения Медведева обратилась к подписчикам в соцсетях.

Женя отреагировала на слухи, появившиеся позавчера в российских СМИ. Сообщалось, что она попала в ДТП во время поездки в такси. Некоторые издания даже утверждали, что Евгения разбилась.

Можете выдохнуть.

«Слушайте, хайп пришел откуда не ждали. Все знакомые, дальние родственники, хомяки моих подруг писали мне: «Женя, ты в порядке? Ты что, разбилась?»

Ну там подхватили СМИ. На первых строчках: «Евгения Медведева попала в ДТП». Машинка. Видите? Белая, под цвет моего наряда. Я дружу с машинками, все в порядке. Бывает иногда и вот так вот. Интересно. Всем спокойной ночи», - сказала Женя.