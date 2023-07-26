🙈 «Хайп пришел откуда не ждали». Евгения Медведева прокомментировала слухи о том, что она разбилась в ДТП
Фигуристка Евгения Медведева обратилась к подписчикам в соцсетях.
Женя отреагировала на слухи, появившиеся позавчера в российских СМИ. Сообщалось, что она попала в ДТП во время поездки в такси. Некоторые издания даже утверждали, что Евгения разбилась.
Можете выдохнуть.
«Слушайте, хайп пришел откуда не ждали. Все знакомые, дальние родственники, хомяки моих подруг писали мне: «Женя, ты в порядке? Ты что, разбилась?»
Ну там подхватили СМИ. На первых строчках: «Евгения Медведева попала в ДТП». Машинка. Видите? Белая, под цвет моего наряда. Я дружу с машинками, все в порядке. Бывает иногда и вот так вот. Интересно. Всем спокойной ночи», - сказала Женя.
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