Но отношение к нему спорное.

Боец ММА Луис Эрнандес вошел в историю спорта, поставив, скорее всего, вечный рекорд.

На турнире Titan FC 83 наш «герой» уложил своего соперника за одну секунду.

Жертвой рекорда стал Брайан Топп, который вообще вряд ли успел понять, что произошло. Почему? Судя по видео, боец хотел отбить кулачок своему оппоненту, выразив уважение и готовность к бою - давняя традиция, пусть и необязательная.

Вместо этого Топп получил мощный удар левой ногой в голову, сразу «улетев» в нокаут.

Поклонники ММА обвиняют Эрнандеса в неуважении и «неспортивном» поведении.

💭 «Фальшивая победа. Это недостойно».

💭 «Нужно всегда быть готовым себя защищать»

💭 «Ничего не говорит о том, что они собирались отбить кулаками».

💭 «Нет лучшего определения фразы «грязная победа», чем это».

💭 «Чисто, но неспортивно, черт возьми».

Теперь на счету Эрнандеса 3 победы в профессиональной карьере.

У Топпа дела гораздо хуже. Это поражение стало у него пятым, тогда как победа была лишь одна.