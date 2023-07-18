Sportsdaily
Блог

😡 «Она всегда была такой». Фанаты раскритиковали Серену Уильямс - американка поздравила Алькараса, но проигнорировала Вондроушову

Маркета Вондроушова Маркета Вондроушова
Клубы Клубы
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Серена Уильямс Серена Уильямс
Уимблдон Уимблдон
Теннис Теннис

Любители тенниса раскритиковали Серену Уильямс за разную реакцию на победы Карлоса Алькараса и Маркеты Вондроушовой.

Вондроушова и Алькарас стали чемпионами Уимблдона в одиночном разряде, но многократная чемпионка турниров Большого шлема заметила лишь победу испанского теннисиста.

Американка поделилась в соцсетях поздравлением официальной страницы Уимблдона. Маркета же такой чести удостоена не была.

Фанаты раскритиковали Серену.

💭 «Самое жуткое то, что женщины не поддерживают женщин».

💭 «Важно понимать, что те же девушки скажут, что их вдохновил Надаль/Роджер/Новак, и не будут упоминать Серену Уильямс».

💭 «Она просто ревнует 🤣».

💭 «Я знаю. Успешные женщины должны поддерживать друг друга...»

💭 «Она всегда была такой. Ожидает, что все похвалят ее, но не признает успех других игроков WTA».

💭 «Это грустно».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alisher Buranov
На вкус и цвет товарищей нет. Ну бабенька повелась на жгучего испанца, что из этого?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alisher Buranov
А когда девушкам это нравилась, что одна из них на вершине стоит. 99 из 100 не поздравить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
garp
девочки, не ссорьтесь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий