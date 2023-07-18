Любители тенниса раскритиковали Серену Уильямс за разную реакцию на победы Карлоса Алькараса и Маркеты Вондроушовой.

Вондроушова и Алькарас стали чемпионами Уимблдона в одиночном разряде, но многократная чемпионка турниров Большого шлема заметила лишь победу испанского теннисиста.

Американка поделилась в соцсетях поздравлением официальной страницы Уимблдона. Маркета же такой чести удостоена не была.

Фанаты раскритиковали Серену.

💭 «Самое жуткое то, что женщины не поддерживают женщин».

💭 «Важно понимать, что те же девушки скажут, что их вдохновил Надаль/Роджер/Новак, и не будут упоминать Серену Уильямс».

💭 «Она просто ревнует 🤣».

💭 «Я знаю. Успешные женщины должны поддерживать друг друга...»

💭 «Она всегда была такой. Ожидает, что все похвалят ее, но не признает успех других игроков WTA».

💭 «Это грустно».