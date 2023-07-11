Занимает 250-е место в рейтинге WTA.

На турнирах «Большого шлема» Дьяченко дебютировала в 2009 году, пройдя квалификацию «Ролан Гаррос». В первом круге 153-я ракетка мира в упорном матче обыграла хозяйку кортов Матильду Йоханссон, а во втором взяла два гейма у на тот момент первой ракетки мира Динары Сафиной.

Дьяченко известно своей развитой мускулатурой, автралийские журналисты даже наградили ее прозвищем «Халк».

В марте этого года Дьяченко попала в неприятную ситуацию, связанную с отказом польской авиакомпании LOT в регистрации на рейс. По словам девушки, сотрудники LOT отказали ей в вылете в Ниццу из-за российского паспорта. В результате 32-летней теннисистке пришлось 18 часов провести в аэропорту Каира и в итоге пропустить турнир на Корсике.

Дьяченко — победительница одного турнира WTA в парном разряде.

Виталия несколько лет встречается с хоккеистом Иваном Налимовым. В 2018-м он сделал ей предложение, и она ответила согласием.