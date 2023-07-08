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😍😍😍 The Sun назвало Загитову самой сексуальной фигуристкой в мире. А еще подсчитали ее состояние 💰

Алина Загитова Алина Загитова
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Международная Алина.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию снова попала в первые строчки газет, но теперь уже на западном рубеже Европы.

Британское издание The Sun назвало Загитову самой сексуальной фигуристкой в мире.

Zagitova lives in Moscow after moving to the city aged 13

Но и это не все. Помимо красоты, на островах оценили состояние 21-летней девушки. Россиянка заключила спонсорское соглашение с Puma, появлялась в роли модели на обложке Cosmopolitan Russia, а в начале этого года стала спортивным послом российской нефтяной компании «Татнефть».

Состояние спортсменки составляет $5 млн долларов, если верить данным AllFamousBirthday.

Alina Zagitova is former Olympic figure skating champion

Молодец Алина?

15 комментариев

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Master Slova
но ведь она не самая сексуальная
+46
-5
+41
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Непристойное предложение
Ответ Master Slova
но ведь она не самая сексуальная
и не фигуристка)
+37
-5
+32
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Марат Кусаинов
5млн зелёных в 21 год это мощно!
Вот это действительно секси.
+10
-3
+7
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malder_1984
а в купальнике где фотка?
+7
-1
+6
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Сайтама
Крута Алина!
А статья очень милая.
Столько классных фото.
Надо же) Восхищаются российской фигуристкой и никакие санкции им не помеха .
+8
-2
+6
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milya ololo
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Лев Попов
получается, в провинции нету секса?)
учитывая что вы выбрали "нету" вы сельский житель пхаха
+4
-1
+3
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Лев Попов
Ответ Atlichna
Комментарий удален модератором
получается, в провинции нету секса?)
+2
0
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milya ololo
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Непристойное предложение
и не фигуристка)
а кто она? получается Бекхем не футболист? Гретцки не хоккеист?
+7
-6
+1
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Карпов Стас
Ответ Master Slova
но ведь она не самая сексуальная
И это мягко говоря...
+2
-1
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Atlichna
Комментарий удален модератором
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pasmike
The Sun известный бульварный таблоид... известный своим дешевым враньем.
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RRM
Опять Чугунов.Чугунов, тебя почему-то нет среди авторов этого блога. Как так?
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Лев Попов
Ответ milya ololo
учитывая что вы выбрали "нету" вы сельский житель пхаха
да, и горжусь этим)
по русскому кста на ЕГЭ выбил сотку, ez
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