15 комментариев

Международная Алина.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию снова попала в первые строчки газет, но теперь уже на западном рубеже Европы.

Британское издание The Sun назвало Загитову самой сексуальной фигуристкой в мире.

Но и это не все. Помимо красоты, на островах оценили состояние 21-летней девушки. Россиянка заключила спонсорское соглашение с Puma, появлялась в роли модели на обложке Cosmopolitan Russia, а в начале этого года стала спортивным послом российской нефтяной компании «Татнефть».

Состояние спортсменки составляет $5 млн долларов, если верить данным AllFamousBirthday.

Молодец Алина?