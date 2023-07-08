15 комментариев

😍😍😍 The Sun назвало Загитову самой сексуальной фигуристкой в мире. А еще подсчитали ее состояние 💰
Международная Алина.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию снова попала в первые строчки газет, но теперь уже на западном рубеже Европы.
Британское издание The Sun назвало Загитову самой сексуальной фигуристкой в мире.
Но и это не все. Помимо красоты, на островах оценили состояние 21-летней девушки. Россиянка заключила спонсорское соглашение с Puma, появлялась в роли модели на обложке Cosmopolitan Russia, а в начале этого года стала спортивным послом российской нефтяной компании «Татнефть».
Состояние спортсменки составляет $5 млн долларов, если верить данным AllFamousBirthday.
Молодец Алина?
Вот это действительно секси.
А статья очень милая.
Столько классных фото.
Надо же) Восхищаются российской фигуристкой и никакие санкции им не помеха .
по русскому кста на ЕГЭ выбил сотку, ez